Il Misantropo omaggio a Molière

Si avvicina al termine la stagione del Teatro La Fenice di Senigallia, proposta dal Comune e dall’Amat con la collaborazione della Compagnia della Rancia. Il penultimo appuntamento è in programma questa sera (ore 21), e avrà come protagonista il pluripremiato Fausto Cabra, nei panni del ‘ Misantropo ’. Il regista Andrée Ruth Shammah porta in scena un’edizione del capolavoro di Molière realizzata insieme a Luca Micheletti, i quali hanno anche collaborato alla traduzione di Valerio Magrelli. La produzione, firmata Teatro Franco Parenti, vede Cabra affiancato dagli attori Marco Balbi, Bea Barret, Manuel Bonvino, Angelo Di Genio, Filippo Lai, Margherita Laterza, Francesco Maisetti, Edoardo Rivoira, Emilia Scarpati Fanetti e Andrea Soffiantini, con la partecipazione di Corrado d’Elia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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