Molière a Cremona | il Misantropo specchio della società
Domenica 15 marzo alle 20.30, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà una rappresentazione moderna de Il Misantropo di Molière. La scena metterà in scena una versione rivisitata della commedia, portando in teatro un'interpretazione aggiornata dell'opera classica. L'evento si svolge in un giorno e orario specifici, con l’obiettivo di proporre una rilettura contemporanea del testo.
La domenica 15 marzo alle ore 20.30, il Teatro Ponchielli ospiterà una rilettura contemporanea de Il Misantropo di Molière. La produzione sarà guidata dalla regista Andrée Ruth Shammah, con Fausto Cabra nei panni dell’Alceste, offrendo uno spettacolo che unisce la forza dei versi originali a una visione moderna della società. Questa rappresentazione non si limita alla semplice messa in scena di un classico, ma propone un dialogo profondo tra il testo seicentesco e le dinamiche attuali. L’opera metterà in luce come l’isolamento del protagonista rifletta le tensioni sociali odierne, trasformando un dramma storico in uno specchio per il presente lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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