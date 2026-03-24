Il mio ex ha provato a uccidermi strangolandomi se non era per il mio cagnolino ero morta Mia ha avuto un infarto dopo averlo saputo | la rivelazione choc di Francesca Cipriani

Nel corso di un’intervista, Francesca Cipriani ha dichiarato che il suo ex partner ha tentato di strangolarla, e che senza l'intervento del suo cagnolino sarebbe morta. Ha anche riferito che sua madre ha avuto un infarto dopo aver appreso l’accaduto. La donna ha condiviso questa testimonianza pubblicamente, evidenziando un episodio di violenza subita.

Dietro il sorriso e l’energia travolgente di Francesca Cipriani si nasconde una storia di violenza e paura che ancora oggi lascia segni profondi. Ospite di Monica Setta nel programma Storie al Bivio, la showgirl ha deciso di raccontare uno degli episodi più drammatici della sua vita, tornando anche sulla recente crisi con il marito Alessandro Rossi, con cui oggi è tornata a vivere dopo un periodo di allontanamento. “In passato io sono stata molto sfortunata in amore”, ha esordito. “Ho avuto una storia in particolare con un uomo che non mi amava assolutamente. Perché chi ti ama non ti picchia, non ti insulta, non vuole toglierti la vita”. I fatti risalgono alla Pasqua del 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Leggo. . Dietro l’immagine solare di Francesca Cipriani si nasconde un passato di violenza che riemerge prepotente. La showgirl ha fatto chiarezza sulla recente crisi matrimoniale con Alessandro Rossi, confermando di essere tornata a casa dopo una breve f - facebook.com facebook