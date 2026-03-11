Il figlio di Sal Da Vinci ha raccontato di aver scoperto la sua malattia, una meningite, solo quando aveva un anno e mezzo perché era troppo piccolo per ricordare. Ha spiegato che, a causa della malattia, non sono potuti partire per le vacanze, ma il padre si è sempre impegnato a non far mancare nulla alla famiglia. Il commento è stato fatto durante una puntata del programma televisivo La Volta Buona.

Ospite del programma televisivo La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Francesco Da Vinci, classe 1993, ha raccontato quanto il padre Sal Da Vinci sia sempre stato un pilastro e una fonte di ispirazione. «Mio padre mi ha insegnato che la gavetta è fondamentale, che non tutto arriva subito, ma che attraverso i sacrifici, la dedizione e la costanza si può raggiungere qualcosa che è quello che, oggi, è arrivato», ha commentato Francesco, che - seguendo le orme paterne - non solo scrive musica, ma canta da quando è bambino. Quanto alla traccia vincitrice di Sanremo, Per sempre sì, Francesco Da Vinci ha spiegato: «Volevamo creare un brano travolgente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio di Sal Da Vinci: «Ho saputo dopo della mia malattia perché ero troppo piccolo. Non potevamo andare in vacanza, ma mio padre non ci ha mai fatto mancare nulla»

Articoli correlati

“Non c’erano vacanze, si strappava qualche giornata al mare ai nonni. Della mia malattia ho saputo dopo perché ero troppo piccolo”: così Francesco, il figlio di Sal Da VinciTra gli autori di “Per sempre sì'”, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 c’è anche il figlio Francesco, che racconta la...

Stefano Accorsi: «Con mia moglie Bianca Vitali ci sono vent’anni di differenza, ma non ci siamo mai posti il problema. Mio figlio fa il cameriere mentre studia: io ho fatto il bagnino e mi ha fatto bene»«Umberto Eco diceva che “diventiamo ciò che nostro padre è negli scampoli di tempo”: non è tanto quello che diciamo, è quello che siamo quando...

Sal Da Vinci la rivelazione choc: «Non avevo i soldi per comprare il latte ai miei figli»

Tutti gli aggiornamenti su Il figlio di Sal Da Vinci Ho saputo...

Temi più discussi: Il figlio di Sal Da Vinci replica a Ramazzotti: Arrangiamento retrò della canzone? L'hanno fatto gli stessi di Jovanotti; Sal Da Vinci ha un figlio famoso: ecco chi è; Cos'è la meningite, malattia che ha colpito il figlio di Sal Da Vinci da piccolo; Sanremo 2026, quel cuore napoletano: da Sal Da Vinci a De Martino. E l'Italia unita.

Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutti noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo ... ilmattino.it

Morte del piccolo Domenico, Sal Da Vinci: E' il figlio di tuttiIl dolore dei genitori del piccolo Domenico è il dolore di una comunità: il bimbo è figlio di tutti noi dice Sal Da Vinci, che aveva posticipato l’evento della premiazione e della festa di Sanremo ... napoli.repubblica.it

Una grande festa per la musica e per la città di Napoli: il cantante Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, ha ricevuto oggi la Medaglia della Città di Napoli, il più alto riconoscimento civico della città partenopea - facebook.com facebook

Sal Da Vinci nega di aver ricevuto richieste per l’uso del suo brano per il referendum: “Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì […] Se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perch x.com