Sul calciomercato dell'Inter, l’attaccante argentino Castro attira l’attenzione di più club italiani, che mostrano un forte interesse per il giocatore. La concorrenza tra le squadre si fa sempre più evidente mentre si cerca di capire quale club riuscirà a portarlo in rosa. Castro rimane al centro delle trattative, con diverse società pronte a fare un’offerta.

Inter News 24 Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Castro. Sull’attaccante argentino l’interesse forte di un club italiano. Ecco la situazione. La vittoria del Bologna per 4-3 contro la Roma agli ottavi di finale di Europa League porta la firma di Santiago Castro, l’attaccante argentino che si conferma uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Con un gol e un assist all’ Olimpico, Castro ha dato un contributo decisivo alla qualificazione dei rossoblù, mostrando ancora una volta le sue qualità in attacco. Santiago Castro nel mirino del Milan. Le prestazioni di Castro non sono passate inosservate, in particolare agli occhi di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che ha inserito l’argentino nella lista dei potenziali attaccanti del futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Castro! Dalla Serie A un club fa sul serio sull’attaccante argentino

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