La Ferrari SF-26 rappresenta la prima vettura della scuderia sotto il nuovo regolamento tecnico, con un design caratterizzato da predominanza di bianco. Questo modello segna un passo importante per la squadra, che punta a migliorare le prestazioni e a competere nuovamente per il titolo mondiale. Di seguito, vengono illustrate le principali novità tecniche e le innovazioni introdotte dalla SF-26.

Due giri e prove di partenza per Charles che ha effettuato il battesimo della SF-26 dopo Hamilton. Il programma è completato la SF-26 si rivedrà la prossima settimana a Barcellona. I meccanici hanno cambiato configurazione della macchina e numeri. Leclerc percorrerà due giri di Fiorano e poi il programma sarà completato. Sir Lewis Hamilton al secondo anno in Ferrari, decisivo per la sua carriera: «Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti: è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1, ecco la Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla Live | Che cosa cambia: le novità tecniche spiegate

F1, ecco la Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla LivePresentiamo la Ferrari SF-26, la vettura che segna l'inizio di un nuovo ciclo regolamentare per la Scuderia.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla LiveLa Ferrari SF-26 rappresenta il primo modello sviluppato secondo le nuove normative regolamentari, segnando un nuovo inizio per la Scuderia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ferrari, Fred Vasseur e il bilancio tra Leclerc e Hamilton dopo il GP degli Stati Uniti di F1

Argomenti discussi: F1. Ferrari sta sviluppando due vetture, dice Ralf Schumacher. Ecco la verità; Ferrari, ecco tutti i dettagli della nuova SF-26; Presentazione Ferrari F1 2026: la nuova monoposto SF-26 debutta venerdì 23 gennaio. Ecco cosa sappiamo; F1 | Che Ferrari vedremo nella presentazione? Ecco cosa sappiamo.

Ferrari SF-26, ecco la nuova rossa per la F1 2026: Leclerc e Hamilton tra speranze e incognitePresentata la nuova Ferrari nell’anno della rivoluzione tecnica della Formula 1: livrea rinnovata, nuovo sound del motore e una SF-26 affidata a Leclerc e Hamilton in una stagione chiave per Maranello ... firstonline.info

F1: Ferrari svela la SF-26, tocco vintage anni '70Ecco la nuova Ferrari di F1, la SF-26 che sarà affidata ai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La monovolume, che a Maranello si augurano possa essere quella del rilancio dopo una stagione delude ... napolimagazine.com

Margherita Porro e Vanessa Ferrari hanno portato la fiaccola in piazza Vittoria. Tanto entusiasmo nelle strade e l’emozionante ricordo della sciatrice Fanchini. facebook