Ancora acque agitate nella sanità locale. Medici di famiglia che vanno in pensione, la burocrazia che rallenta l’arrivo dei sostituti, i giovani medici che ai piccoli comuni preferiscono realtà con maggiori opportunità, superlavoro per gli altri medici chiamati a prendere in carico i pazienti restati momentaneamente senza medico curante. A questo giro accade a Buonconvento, ma vicende analoghe stanno tenendo banco anche a Sarteano e in altre zone della nostra provincia. Dal primo aprile il dottor Lelio Fracassi, uno dei tre medici di base di Buonconvento, sarà in pensione. E quindi tutti i suoi assistiti passeranno temporaneamente altri altri due colleghi: il dottor Agostino Elia e la dottoressa Rossana Sculco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il medico va in pensione. I timori della comunità in attesa del sostituto

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