Settimo Milanese medico in pensione e nessun sostituto | l’Asst in campo per l’emergenza

A Settimo Milanese, Milano, si registra la perdita di un ulteriore medico di base in pensione senza sostituzione. Questo rappresenta il quarto medico che lascia il servizio in meno di dodici mesi, evidenziando una crescente difficoltà nel mantenimento dei servizi sanitari locali. La situazione solleva questioni sulla copertura delle esigenze di assistenza primaria nel territorio e sulla pianificazione futura del sistema sanitario locale.

Settimo Milanese (Milano) – Un altro medico di base va in pensione ma non viene sostituito. È il quarto in meno di un anno. Succede a Settimo Milanese dove dallo scorso 1° gennaio la dottoressa Angela Miglio ha cessato la propria attività. La chiusura dell’ambulatorio ha allungato la lista dei cittadini senza medico di base e sollevato vecchie polemiche. “Mi sono informata subito e per il momento non ci sono medici di base disponibili del distretto, il cambio del medico tramite Fascicolo Sanitario Elettronico non risulta possibile e contattando Asst Rhodense mi è stato indicato un appuntamento a distanza di diversi giorni, senza certezza di risoluzione”, scrive un cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

