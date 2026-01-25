Il Madonie Unesco Global Geopark un laboratorio verticale di sapere | geologia scuola e territori in dialogo

Il Madonie Unesco Global Geopark rappresenta un punto di incontro tra geologia, scuola e territorio, offrendo un ambiente di apprendimento unico. Questo geoparco si configura come una risorsa culturale e scientifica di rilievo, favorendo l’innovazione educativa e il dialogo tra istituzioni scolastiche e comunità locali. Un’opportunità per docenti, formatori e dirigenti di approfondire conoscenze e condividere esperienze nel contesto di un paesaggio naturale e culturale di grande valore.

Nel Madonie Unesco Global Geopark, la montagna siciliana si afferma come infrastruttura culturale e scientifica di primo piano, capace di ospitare e generare un'esperienza nazionale di innovazione educativa rivolta a docenti, formatori e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia.

