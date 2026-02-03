Danni cerebrali silenziosi | il long Covid colpisce anche il pensiero e la memoria

Il Long-Covid non riguarda solo tosse e stanchezza. Ora si scopre che può danneggiare anche il cervello, compromettendo memoria e pensiero. Sempre più persone segnalano problemi cognitivi dopo essere guarite dal virus. Medici e ricercatori cercano di capire quanto siano diffusi e come intervenire prima che diventino cronici.

Il Long-Covid non si limita ai sintomi respiratori o alla fatica cronica: sta emergendo sempre più chiaramente come una delle principali minacce per il sistema nervoso umano. Secondo uno studio internazionale pubblicato su *Nature Reviews Disease Primers*, il 5 al 20 per cento della popolazione generale e fino al 50 per cento dei pazienti ricoverati durante la fase acuta dell'infezione da SARS-CoV-2 sviluppano effetti neurologici a lungo termine, definiti collettivamente come Neuro-Covid. Si tratta di un fenomeno globale che potrebbe coinvolgere tra 80 e 400 milioni di persone, con un impatto profondo sulla qualità della vita, sul benessere psicologico e sulla capacità lavorativa.

