Ecco come il Long Covid cambia il cervello con meccanismi tipici dell’Alzheimer

Il Long Covid non colpisce solo i polmoni, ma modifica anche il cervello. Studi recenti mostrano che i danni cerebrali provocati dal virus seguono percorsi simili a quelli dell’Alzheimer. Questo significa che alcuni pazienti potrebbero affrontare problemi di memoria e di concentrazione più a lungo, anche dopo aver superato la fase acuta dell’infezione. La ricerca si sta concentrando su come il virus agisca nel cervello e quali possano essere le conseguenze future.

(Adnkronos) – Il Long Covid modifica il cervello attraverso meccanismi tipici della malattia di Alzheimer. Lo dimostra uno studio Usa guidato da scienziati della NYU Langone Health, finanziato dal National Institute on Aging dei National Institutes of Health (Nih) e pubblicato su 'Alzheimer's & Dementia'. Ricerche precedenti avevano evidenziato che il virus Sars-CoV-2 può danneggiare.

