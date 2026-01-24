Como con il Toro è l' ora di Baturina | un talento in più per la corsa all' Europa

Il Como si prepara a rafforzare la sua rosa con Baturina, un talento emergente che rappresenta un’ulteriore risorsa nella corsa alle posizioni europee. Accanto a Paz, il croato con due gol e due assist nelle ultime tre partite, sotto la guida di Fabregas, contribuisce a migliorare le ambizioni della squadra nel campionato. La società continua a puntare su giovani promesse per consolidare il proprio percorso di crescita.

La pazienza a prima vista non sembra essere una delle doti migliori del Como. A vedere la traiettoria del club con la nuova proprietà indonesiana non si direbbe per niente. Preso in mano ad aprile 2019 dai fratelli Hartono, il club ha piazzato tre promozioni e al primo anno di Serie A, dopo oltre due decadi di assenza, ha centrato presto la salvezza finendo al decimo posto. Quest’anno, dopo poco più di un girone, ha già quasi raddoppiato la performance rispetto al 2024-25. Dopo 21 giornate disputate era tredicesimo con 22 punti, oggi è sesto e di punti ne ha ben 37, con 31 gol segnati e 16 subiti: l’anno scorso erano 26 e 34. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Como Bologna 1-1, i lariani agguantano il pareggio all’ultimo con Baturina. Felsinei in 10 oltre mezz’ora per il rosso a CambiaghiNel match tra Como e Bologna, terminato 1-1, i padroni di casa trovano il pareggio negli ultimi minuti con Baturina.

La sentenza di Bazzani. "A Como il vero Bologna. Ma per puntare all’Europa ora non può più sbagliare»La sentenza di Bazzani analizza la situazione del Como, che sembra aver ritrovato le caratteristiche del Bologna vero.

