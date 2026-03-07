Fronte del porto il presidente | Già alzato il livello di allerta Il rebus dei traffici marittimi

Il presidente del porto ha annunciato che il livello di allerta è stato già aumentato, segnalando un aumento delle preoccupazioni sui traffici marittimi. In particolare, si discute sui possibili effetti del conflitto sui carichi di prodotti petroliferi e combustibili, con attenzione alle navi che passano dallo stretto di Hormuz. La situazione rimane complessa e sotto osservazione.

Presidente Garofalo, alla luce del conflitto quali potrebbero essere le ripercussioni? "Una riflessione va fatta rispetto ai prodotti petroliferi e combustibili, considerando che le navi transitano dallo stretto di Hormuz. Pertanto immagino che la chiusura non sia indifferente. Non abbiamo notizie rispetto alle navi ferme, ma sappiamo che una diretta nelle nostre zone (alla raffineria) ha già superato il blocco ed è in navigazione da un po'. Però, vedo, ci sono altre ricadute possibili". Ovvero quali? "Quelle sui costi energetici, che sono cresciuti e potrebbero crescere ancora. Come potrebbero aumentare i costi delle assicurazioni, in virtù della situazione che viene considerata.