Empoli e Vinci 4800 persone evacuate per la bomba da disinnescare | zona rossa accoglienza cosa c’è da sapere

Il 18 gennaio 2026, a Empoli e Vinci, circa 4.800 persone saranno evacuate a causa del disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra mondiale trovata nel centro di Empoli. L’area sarà interamente evacuata e messa in sicurezza, con zone dedicate all’accoglienza dei residenti. Ecco le informazioni essenziali su cosa comporta questa operazione e le precauzioni da seguire per chi vive nelle zone interessate.

Empoli, 15 gennaio 2026 – Saranno 4.800, 3.600 circa su Empoli (Firenze) e oltre 1.200 circa su Vinci (Firenze) le persone che domenica 18 gennaio saranno evacuate per il disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli, nel cantiere del teatro il Ferruccio. Le operazioni che porteranno al disinnesco partiranno venerdì 16 gennaio e si svolgeranno sotto il diretto controllo del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore ed il coordinamento del Centro di Coordinamento della Sicurezza (Ccs) della Prefettura di Firenze. L'operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva.

Empoli, evacuazione e rimozione secondo ordigno bellico: i provvedimenti per la viabilità - Inoltre, a seguito delle comunicazioni dell'Enac, è diramato un NOTAM (avviso ufficiale e temporaneo per piloti) che vieta il sorvolo della zona rossa da parte di droni e velivoli nell'arco ... 055firenze.it

Parte del territorio di Empoli e Vinci sarà interessato da un'evacuazione dopo il ritrovamento dell'ordigno bellico nel cantiere del teatro il Ferruccio facebook

