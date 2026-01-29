La zona di Novoli a Firenze si trova di nuovo al centro delle preoccupazioni. Questa mattina, mentre tornava da scuola, un ragazzo è stato vittima di uno scippo in via Ulivelli, dove un uomo gli ha strappato il cellulare di mano. I residenti, ormai abituati ai problemi di sicurezza, si sono organizzati come sentinelle per vigilare e segnalare movimenti sospetti. La paura cresce, e ora tutti chiedono interventi concreti per mettere fine a questa escalation di episodi.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Tornava tranquillamente da scuola quando, in via Ulivelli, gli è stato scippato il cellulare dalle mani. Ennesimo brutto episodio, ieri a Novoli, ai danni di un ragazzino che frequenta la prima della secondaria di primo grado. Finite le lezioni, poco dopo le 14, è stato preso di mira da una delle baby gang che imperversano in zona. Il brutto episodio è successo in via Ulivelli, dunque a pochi passi dal giardino delle Medaglie d’Oro, dove sabato scorso un dodicenne è stato rapinato e aggredito. PRESSPHOTO Firenze residenti di Novoli esasperati per la microcriminalità e le baby gang, al giardino di piazza delle medaglie d'oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e il quartiere zona rossa: “Novoli è in pericolo, scippi fuori da scuola”. Ora residenti-sentinella

Approfondimenti su Firenze Novoli

Il report sulla sicurezza a Firenze evidenzia un incremento delle misure di controllo, con Novoli che entra nella lista delle zone a rischio.

Montecatini, 20 gennaio 2026 – Si è svolto oggi un vertice sulla gestione della zona rossa in città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Firenze Novoli

Argomenti discussi: Notizie del Quartiere 5; Il quartiere di San Lorenzo diventa un libro tra arte e botteghe; Firenze. Sulle tracce di Antigone al Quartiere 5; La Firenze rur-bana: numeri e disuguaglianze delle aree verdi in città.

Firenze e il quartiere zona rossa: Novoli è in pericolo, scippi fuori da scuola. Ora residenti-sentinellaL’episodio è avvenuto in via Ulivelli, si tratta dell’ultimo di una lunga serie. I genitori infuriati: Così si negano infanzia e adolecenza ai nostri figli. E in via Villa Demidoff i cittadini si or ... lanazione.it

Ginnastica della Memoria 2026: incontri gratuiti al Quartiere 3Tornano nel mese di febbraio gli appuntamenti con la Ginnastica della Memoria, un’iniziativa dedicata alla promozione di un invecchiamento sano e attivo. Il progetto è curato da MSP Italia Comitato di ... nove.firenze.it

Ginnastica della Memoria 2026: incontri gratuiti al Quartiere 3 di Firenze Tornano nel mese di febbraio gli appuntamenti con la Ginnastica della Memoria, un’iniziativa dedicata alla promozione di un invecchiamento sano e attivo. Il progetto è curato da MSP I - facebook.com facebook