Il Grande Gino Paoli scelse il Palco di Umbria Jazz per i suoi 60 anni di una lunga storia di musica

A 91 anni, il cantautore ha scelto il palco di Umbria Jazz per celebrare i suoi 60 anni di carriera. Con una lunga storia di musica, ha deciso di concludere il suo percorso artistico, mantenendo intatta la lucidità e l'energia che lo hanno sempre contraddistinto. Fino agli ultimi momenti si è mostrato impegnato e fuori dagli schemi, superando le aspettative di chi lo ha seguito nel tempo.

Il cantautore ligure è stato spesso protagonista con Danilo Rea del Festival perugino. Il successo al Morlacchi e quell'ultimo concerto all'Arena che è saltato. Gino Paoli, a 91 anni, ha deciso che la sua lunga storia d'amore, d'autore e di vita fosse giunta al termine, nonostante fino alla fine sia rimasto lucido e istrionico come sempre, come sempre andando oltre le righe, le linee tracciate del banale. Ogni italiano, territorio e cronista ha un particolare legato al cantante ligure, fino al midollo, e anche Perugia può ricordare ed essere orgogliosa di essere stata palco per tanti concerti, ma soprattutto per due eventi speciali che hanno segnato la carriera dell'autore di una Gatta e un Cielo in una stanza e, per il sottoscritto, "Quattro amici al bar". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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