Addio a Gino Paoli | è morto a 91 anni il cantautore genovese di Sapore di sale e Una lunga storia d’amore

Lutto nel mondo della musica: all’età di 91 anni si è spento Gino Paoli, cantante e cantautore genovese che con le sue canzoni ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Gino Paoli è morto a 91 anni: è stato una delle voci della “scuola genovese”. L’Italia ha perso uno dei più grandi cantautori di sempre. All’età di 91 anni è morto Gino Paoli, Artista che ha saputo con la sua arte rivoluzionare la storia del nostro Paese. Classe 1934, Gino Paoli è nato a Monfalcone, ma è cresciuto a Genova diventando uno dei rappresentanti della famosa “scuola genovese”. Una carriera unica e straordinaria quella del cantautore che ha scritto canzoni senza tempo della nostra musica italiana: da “ Sapore di sale ” a “ Il cielo in una stanza “, da “ Senza fine ” ad “ Una lunga storia d’amore “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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