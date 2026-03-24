Il no alla riforma della giustizia arrivato da oltre 15 milioni di italiani, in un referendum che si è chiuso con un’affluenza che ha sfiorato il 59%, rappresenta per Giorgia Meloni la prima vera sconfitta da quando è a palazzo Chigi. La premier, che nelle ultime settimane si è spesa in prima persona tra interviste televisive e radiofoniche, messaggi social e inedite apparizioni in format finora mai esplorati (tipo il podcast di Fedez), non è riuscita infatti a slegare l’appuntamento con le urne dal giudizio sul governo che presiede, e così quello emerso alla fine appare come un risultato dal chiaro connotato politico. Che tuttavia non porterà Meloni al cambio di rotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni e i nodi del governo dopo il referendum: da Nordio-Delmastro alla legge elettorale

Articoli correlati

Le sfide del governo Meloni nel 2026, dal referendum alla legge elettoraleAGI - "L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio": così Giorgia Meloni ha voluto...

Leggi anche: Il governo si dà all’illusionismo: presenta una nuova legge elettorale per far sparire le polemiche sul referendum

Aggiornamenti e notizie su Meloni e i nodi del governo dopo il...

Temi più discussi: Referendum, Schlein: Ora difendiamo la nostra Costituzione. E Conte lancia l'appello agli indecisi; Referendum giustizia, si vota domani e lunedì. Meloni: Con la riforma avremo giudizi più giusti; Non è solo un voto sul referendum, è un voto sull’idea di democrazia.

Referendum, Nordio non si dimette, in bilico c’è solo DelmastroÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilmattino.it

Nordio sotto assedio: Ma non è un risultato politico. Bartolozzi e Delmastro in bilicoGuardasigilli nel fortino dopo gli eccessi in campagna elettorale. Ipotesi trasferimento per la sua capo di gabinetto. E la destra non blinda più il ... repubblica.it

#omnibus Il commento di Giuseppe Conte sulla vittoria del NO al referendum costituzionale sulla giustizia: "Il problema è che oggi passi da De Gasperi, Calamandrei, Terracini a Delmastro, Nordio, Bartolozzi" x.com

Il ministro Nordio, la capa di Gabinetto Bartolozzi e il sottosegretario Delmastro sul banco degli imputati per la sconfitta referendaria facebook