Giro d’Italia Napoli capitale del Centro Sud | in Città Metropolitana l’incontro con tutte le città di tappa tra sinergie e strategie di marketing

Oggi a Palazzo Matteotti si è svolto un incontro tra RCS Sport e le città di tappa del Centro e Sud Italia, tra cui Napoli. L’obiettivo è condividere strategie di marketing e promozione legate al Giro d’Italia, valorizzando le potenzialità dei territori ospitanti. Un momento di confronto volto a rafforzare le sinergie tra le città e l’evento, per promuovere il patrimonio locale attraverso questa rilevante manifestazione ciclistica.

Si è tenuto questo pomeriggio, nella Sala "Mariella Cirillo" di Palazzo Matteotti, l'incontro con RCS Sport e le città di tappa del Centro e del Sud per la condivisione delle strategie di marketing e promozione che la Corsa rosa offre ai territori ospitanti. Dall'Abruzzo alla Basilicata, da Roma e il Lazio all'Abruzzo passando per la Calabria, la Campania, la Basilicata, il Molise e le Marche: il Giro d'Italia, il prossimo maggio, attraverserà buona parte del centro e del meridione d'Italia ma per quest'area ha scelto Napoli come sua capitale. Dopo Milano per il Nord, è stata infatti scelta Napoli per il workshop promosso dagli organizzatori di RCS con i rappresentanti delle città di tappa del Centro e del Sud per condividere le opportunità che la Corsa rosa offre in termini di marketing e promozione territoriale.

Giro d’Italia, Napoli capitale del Centro Sud - Dall’Abruzzo alla Basilicata, da Roma e il Lazio all’Abruzzo passando per la Calabria, la Campania, la Basilicata, il Molise e le Marche: il Giro d’Italia, il ... msn.com

Napoli als Herzstück des Giro d'Italia im Süden - Giro d’Italia, Napoli capitale del workshop per le tappe del Centrosud Si è tenuto questo pomeriggio, nella Sala «Mariella Cirillo» di Palazzo Matteotti, ... ilmattino.it

UFFICIALE: JONAS VINGEGAARD AL GIRO D'ITALIA È finalmente arrivata la tanto attesa ufficialità, Jonas Vingegaard sarà al via del Giro d'Italia e andrà a caccia della tripla corona. Sito Ufficiale Giro d'Italia #ciclismo #ciclismoitaliano #ciclismosustrada #gir facebook

Vingegaard to Make Giro d’Italia Debut in 2026 giroditalia.it/en/news/vingeg… . Vingegaard ha scelto: sarà al Giro per la prima volta giroditalia.it/news/vingegaar… #GirodItalia @vismaleaseabike x.com

