Il Boxing club Poggibonsi ha portato alcuni dei suoi atleti a partecipare a un evento di rilievo a Sanremo, dove uno di loro ha affrontato un avversario noto come il nipote di un ex premier. La partecipazione si inserisce in un momento di crescita per il settore agonistico del club, che continua a sviluppare il talento dei propri sportivi attraverso competizioni di alto livello.

Un’attività agonistica in crescita e un evento prestigioso a Sanremo. Il Boxing club Poggibonsi si prepara a una interessante riunione pugilistica che già fa parlare di sé per via delle attenzioni mediatiche: il giovanissimo Firdeus Kasemi, portacolori del sodalizio di Poggibonsi, sfiderà nell’occasione Lorenzo Mattia Berlusconi, classe 2010, considerato a pieno titolo una promessa della nobile arte, figlio di Pier Silvio e di Silvia Toffanin, nipote di Silvio Berlusconi. Appuntamento domenica prossima, sul ring che sarà allestito presso il Casinò Municipale della Città dei Fiori. Una manifestazione, riservata alle categorie dilettantistiche della boxe, che prevede una serie di diciotto incontri nell’arco della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e i suoi talenti. Kasemi sul ring di Sanremo sfida il nipote di Berlusconi

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