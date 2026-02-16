Pio Esposito ha firmato un nuovo contratto con l’Inter fino al 2030, e ora si conoscono i dettagli sul suo stipendio. Secondo Matteo Moretto, il giovane attaccante riceve un compenso sorprendente, che ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. La cifra, infatti, si discosta dalle aspettative e testimonia l’investimento del club nel suo talento.

Inter News 24 Pio Esposito, Matteo Moretto ha svelato il vero ingaggio della punta italiana che pochi mesi ha rinnovato il contratto con l’Inter. Il legame tra l’Inter e Francesco Pio Esposito è destinato a durare a lungo, blindato da un accordo che riflette la fiducia totale della società nel classe 2005. Sebbene le prime indiscrezioni parlassero di un ingaggio da un milione di euro, il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulle cifre reali del contratto firmato l’11 aprile 2025. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pio Esposito, cifre a sorpresa per quanto riguarda l’ingaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito blindato fino al 2030: svelato il vero stipendio del gioiello nerazzurro. Cifre a sorpresa per la punta

Il Milan rafforza il proprio progetto a lungo termine blindando Alexis Saelemaekers con un rinnovo fino al 2030.

Fabio Paratici sarà presentato ufficialmente alla Fiorentina giovedì alle 13:00.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.