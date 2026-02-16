Pio Esposito blindato fino al 2030 | svelato il vero stipendio del gioiello nerazzurro Cifre a sorpresa per la punta
Pio Esposito ha firmato un nuovo contratto con l’Inter fino al 2030, e ora si conoscono i dettagli sul suo stipendio. Secondo Matteo Moretto, il giovane attaccante riceve un compenso sorprendente, che ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. La cifra, infatti, si discosta dalle aspettative e testimonia l’investimento del club nel suo talento.
Inter News 24 Pio Esposito, Matteo Moretto ha svelato il vero ingaggio della punta italiana che pochi mesi ha rinnovato il contratto con l’Inter. Il legame tra l’Inter e Francesco Pio Esposito è destinato a durare a lungo, blindato da un accordo che riflette la fiducia totale della società nel classe 2005. Sebbene le prime indiscrezioni parlassero di un ingaggio da un milione di euro, il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulle cifre reali del contratto firmato l’11 aprile 2025. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pio Esposito, cifre a sorpresa per quanto riguarda l’ingaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Milan, Saelemaekers blindato: accordo per il rinnovo fino al 2030
Il Milan rafforza il proprio progetto a lungo termine blindando Alexis Saelemaekers con un rinnovo fino al 2030.
UFFICIALE: Paratici-Fiorentina, c’è la data della presentazione. Contratto blindato fino al 2030
Fabio Paratici sarà presentato ufficialmente alla Fiorentina giovedì alle 13:00.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, Esposito firma solo reti pesanti: interisti pazzi di lui. Dietro le quinte…; GdS - Esposito segna solo gol pesanti: l'Inter l'ha blindato fino al 2030, Chivu è quello che ci ha...; Inter batte Juventus: sogni europei accesi; Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu.
GdS - Esposito segna solo gol pesanti: l'Inter l'ha blindato fino al 2030, Chivu è quello che ci ha creduto più di tuttiEntra in campo, segna anche contro la Juventus e mostra i muscoli sotto la curva. Quello di Pio Esposito è stato un San Valentino romantico, condito dal quarto gol in campionato. A modo loro tutti pes ... msn.com
Inter, Esposito firma solo reti pesanti: interisti pazzi di lui. Dietro le quinte…Ancora una volta il giovane nerazzurro conferma di essere attaccante dal grande futuro ... msn.com
Ieri sera in gol contro la Juventus, oggi al Picco ad assistere a Spezia-Frosinone. Pio non dimentica chi l'ha coccolato e fatto crescere tra i grandi. #Esposito x.com
C'è anche Francesco Pio Esposito in tribuna a tifare Spezia Calcio La foto... - facebook.com facebook