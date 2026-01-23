L’Olympique Marsiglia ha concluso un’operazione a sorpresa nel mercato invernale, accogliendo il giovane talento inglese Nwaneri dall’Arsenal. L’affare, confermato dal tecnico dei Gunners Arteta, rappresenta un investimento strategico per la squadra francese. Con l’arrivo di Nwaneri, De Zerbi potrà contare su un nuovo jolly, arricchendo così la rosa in vista delle sfide future.

Karlsson Bologna, ufficiale l’addio in prestito: l’attaccante va all’Utrecht! Il comunicato Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Lazio: «Ecco come ho trovato Cheddira, sul rientro di Berisha posso dirvi questo» Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di Spalletti Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marsiglia, blitz a sorpresa: dall’Arsenal arriva il gioiello Nwaneri. Un jolly per De Zerbi

Nwaneri lascia l’Arsenal, è fatta per il passaggio al Marsiglia! De Zerbi decisivo: ecco perchéEthan Nwaneri, giovane talento dell’Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia.

Leggi anche: Ligue 1, il fratellino di Mbappé gela De Zerbi: Marsiglia battuto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Roma: ecco Robinio Vaz, ma è beffa Raspadori, Jack sceglie l’Atalanta.

Blitz a sorpresa della Regione in 34 case di riposo con esiti confortantiHanno avuto un esito completamente positivo 25 strutture, 2 si sono collocate in una situazione intermedia, 7 hanno avuto un esito negativo, determinato però non da mancanze gravi, ma da situazioni ... quotidianosanita.it

L'annuncio di Gratteri dopo il blitz della polizia: è choc, chi hanno arrestato (VIDEO) - facebook.com facebook