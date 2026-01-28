Djokovic concede il punto Musetti vince il set | fair play del serbo agli Australian Open

Djokovic concede un punto a Musetti durante i quarti di finale a Melbourne. Il serbo lascia il campo e applaude l’azzurro, che sfrutta il regalo e vince il secondo set. La partita si anima tra il gesto di fair play di Djokovic e la reazione di Musetti, che ora ha l’opportunità di conquistare la semifinale.

(Adnkronos) – Fair play di Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Durante la sfida di oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, il tennista serbo ha concesso un punto all'avversario, risultato poi decisivo per il secondo set vinto proprio dall'azzurro, prendendosi gli applausi della Rod Laver Arena. Durante il nono game del secondo parziale, con il punteggio sul 5-3 per Musetti, Djokovic serve avanti 30-15. Il suo servizio trova il passante di dritto dell'azzurro, che però finisce in corridoio. L'arbitro assegna il punto al serbo, ma ecco il colpo di scena: Nole alza la racchetta e ammette di aver toccato la pallina, concedendo quindi il punto a Musetti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su AustralianOpen 2026 LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo vince il primo set Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo vince il primo set Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su AustralianOpen 2026 Argomenti discussi: Djokovic, che signore! Grande fair play, concede il punto a Musetti; Djokovic 'fa vincere' il set a Musetti, il gesto (di fair play) agli Australian Open 2026; Musetti-Djokovic 6-4, 6-3, 1-0, la diretta: Lorenzo vince anche il secondo set. In palio la semifinale degli Australian Open; Australian Open, che sfortuna! Musetti si ritira avanti di due set, Djokovic in semifinale. Djokovic concede il punto, Musetti vince il set: fair play del serbo agli Australian OpenFair play di Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Durante la sfida di oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, il tennista serbo ... adnkronos.com Fair play Djokovic: corregge il giudice di sedia e il punto va a Musetti, poi perde il setUn gesto che assume un valore ancor più importante visto la situazione di punteggio, che conferma la correttezza sul piano del gioco da parte del serbo Novak Djokovic si conferma giocatore estremament ... tennisitaliano.it #AO26 Nella semifinale degli #AustralianOpen Lorenzo #Musetti si aggiudica per 6-4 il primo set contro #Djokovic. Oggi in campo anche #Sinner; sfiderà Shelton nell'altro quarto Foto Ansa - facebook.com facebook LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.