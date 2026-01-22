Fin qui i pieni poteri di Conte non hanno prodotto risultati

Fin qui, i pieni poteri di Conte non hanno portato i risultati sperati. Il Napoli rischia di uscire dalla Champions League, obiettivo principale della società dopo il rientro in Europa. Le prossime partite contro Juventus e Chelsea saranno decisive per valutare il percorso della squadra e le prospettive future, in un contesto di aspettative e sfide importanti.

Il possibile crollo di un mito I risultati meno positivi (per non dire negativi) del Napoli si sono, per il momento, conclusi con la probabile uscita dalla Champions che rappresentava, dopo il nuovo rientro nella competizione europea, l'obiettivo principale per la società, e con la necessità e la speranza di fare risultato pieno nelle prossime partite con la Juventus e il Chelsea. Se dovessimo rinunciare anche a questa speranza, potremmo cominciare a parlare del fallimento di un progetto molto ambizioso da rinviare ormai a tempi migliori. Le ragioni sarebbero ovviamente molte, ma la responsabilità ultima non potrà che essere attribuita all'ambiziosità di un grande allenatore e ai suoi tanti errori.

