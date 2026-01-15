Cresce il verde pubblico Patto Comune-Anas | piantati 79 nuovi alberi
Il patrimonio arboreo di Melegnano si amplia con l’aggiunta di 79 nuovi alberi, risultato di un accordo tra il Comune e Anas. L’intervento di piantumazione mira a rafforzare il verde pubblico nella città, contribuendo alla qualità dell’ambiente e al benessere dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione degli spazi urbani.
Il patrimonio arboreo di Melegnano si arricchisce di 79 nuovi esemplari. In collaborazione con Anas, è in corso un intervento di piantumazione che porterà a un potenziamento del verde nella città. L’operazione, che fa seguito a un intervento stradale eseguito da Anas sulla via Emilia, è stata prevista anche in ottemperanza alle indicazioni e direttive del Parco agricolo Sud Milano. La tipologia di piante e i periodi di messa dimora sono stati indicati da un agronomo. Il parco delle Margherite, l’area di Montorfano, piazza Piemonte, le vie Pasolini e Carpiano sono solo alcune delle zone interessate dall’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
