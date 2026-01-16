Nocera Superiore prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico

A Nocera Superiore prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico, con interventi di potatura e cura delle aree verdi e delle alberature cittadine. L’obiettivo è mantenere e valorizzare il patrimonio verde del territorio, garantendo sicurezza e decoro urbano attraverso interventi periodici e programmati. Questo impegno testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la qualità della vita e la tutela dell’ambiente locale.

Continuano sul territorio comunale di Nocera Superiore gli interventi di potatura e manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine, nell'ambito di un programma costante di cura e valorizzazione del patrimonio verde. Nel corso degli ultimi giorni le attività hanno interessato diverse.

Nocera Superiore accende l’inverno: Notte Bianca tra musica, spettacoli e grandi emozioni - Una serata capace di unire musica, intrattenimento e socialità: sabato 10 gennaio 2026 Nocera Superiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più ... zon.it

Nocera Superiore: lavori di riparazione dei gradoni della Scala Borbonica di Santa Maria Maggiore - facebook.com facebook

