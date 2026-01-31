La vita che si rinnova | prelievo multiorgano da un 38enne seconda donazione al Perrino

Questa mattina all’ospedale Perrino di Brindisi è stato fatto un prelievo multiorgano su un uomo di 38 anni. È la seconda volta che il paziente dona organi, e l’intervento si è svolto senza problemi. La squadra medica ha lavorato con attenzione, e ora si aspetta che gli organi possano salvare altre vite.

BRINDISI - Nella giornata odierna, nell'ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 38 anni. Il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari, dall'Ismett di Palermo che hanno lavorato congiuntamente a quelle del.

