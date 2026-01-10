Primo prelievo multiorgano dell' anno al Perrino | Il lutto trasformato in speranza

10 gen 2026

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è stato eseguito il primo prelievo multiorgano dell’anno da un uomo di 66 anni. Un intervento che rappresenta un importante passo nel percorso di donazioni e trapianti, offrendo nuove speranze a chi attende di ricevere un organo. L’evento sottolinea l’impegno delle strutture sanitarie locali nel promuovere la sensibilizzazione e la solidarietà.

BRINDISI - Questa notte, tra il 9 e il 10 gennaio 2026, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 66 anni. Si tratta del primo dell'anno. Il prelievo è stato effettuato da un’équipe chirurgica proveniente dal Policlinico di Bari che ha lavorato. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Prelievo multiorgano al Maggiore, nuova vita per almeno otto pazienti; E' Salvatore il primo nato del 2026 in provincia di Siracusa. Il lieto evento 16 minuti dopo mezzanotte all'ospedale Di Maria di Avola.

Siracusa. Primo prelievo multiorgano dell’anno presso l’Ospedale Umberto I - Dopo aver acquisito il consenso da parte della famiglia, è stato effettuato dalle equìpe dell’Ismett di Palermo, del Policlinico di Catania e dell’ospedale Umberto I di Siracusa. quotidianosanita.it

primo prelievo multiorgano annoASST Prelievo multiorgano all’ospedale Maggiore di Crema - Prelievo multiorgano all’ospedale Maggiore di Crema: un gesto di generosità che salverà almeno otto vite Crema, ... welfarenetwork.it

primo prelievo multiorgano annoPrelievo multiorgano a Crema: - Un prelievo multiorgano eseguito il 3 gennaio all’Ospedale Maggiore di Crema consentirà di salvare la vita di almeno otto pazienti in attesa di trapianto. cremonaoggi.it

