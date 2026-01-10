Primo prelievo multiorgano dell' anno al Perrino | Il lutto trasformato in speranza

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è stato eseguito il primo prelievo multiorgano dell’anno da un uomo di 66 anni. Un intervento che rappresenta un importante passo nel percorso di donazioni e trapianti, offrendo nuove speranze a chi attende di ricevere un organo. L’evento sottolinea l’impegno delle strutture sanitarie locali nel promuovere la sensibilizzazione e la solidarietà.

Prelievo multiorgano a Crema: - Un prelievo multiorgano eseguito il 3 gennaio all’Ospedale Maggiore di Crema consentirà di salvare la vita di almeno otto pazienti in attesa di trapianto. cremonaoggi.it

