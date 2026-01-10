Primo prelievo multiorgano dell' anno al Perrino | Il lutto trasformato in speranza
Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è stato eseguito il primo prelievo multiorgano dell’anno da un uomo di 66 anni. Un intervento che rappresenta un importante passo nel percorso di donazioni e trapianti, offrendo nuove speranze a chi attende di ricevere un organo. L’evento sottolinea l’impegno delle strutture sanitarie locali nel promuovere la sensibilizzazione e la solidarietà.
BRINDISI - Questa notte, tra il 9 e il 10 gennaio 2026, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 66 anni. Si tratta del primo dell'anno. Il prelievo è stato effettuato da un’équipe chirurgica proveniente dal Policlinico di Bari che ha lavorato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
