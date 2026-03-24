Gino Paoli, noto cantante e compositore, è deceduto oggi all’età di 91 anni. La sua scomparsa è stata accompagnata da parole di dolore legate alla perdita del figlio Giovanni, avvenuta in circostanze non specificate. Paoli aveva espresso in passato timore per la propria morte, ma la perdita del figlio gli ha causato un dolore profondo e duraturo.

"Ha paura della morte?". "Della mia, no". Ed è stata proprio un'altra morte, quella del figlio Giovanni, a segnare profondamente Gino Paoli, scomparso oggi a 91 anni. Un lutto devastante, che il cantautore spiegava di non aver mai superato. Perché la sua paura era proprio quella "della morte delle persone che amo". Ed è quello che è successo. Giovanni Paoli, giornalista, è scomparso un anno fa, il 7 marzo 2025: un infarto se l'è portato via a 60 anni. Una scomparsa improvvisa, arrivata senza segnali, che ha colpito duramente l’artista e la sua famiglia. È proprio parlando di quel dolore che Gino Paoli, nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di un dolore lacerante, "che non ho ancora superato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il dolore per la morte del figlio Giovanni: "Un’ingiustizia atroce"

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