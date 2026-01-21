Roberto Vecchioni e la morte del figlio | Il tempo passa il dolore rimane

Roberto Vecchioni riflette sulla perdita del figlio, affermando che il dolore non scompare con il passare del tempo. Secondo il cantautore, è il tempo a proseguire, mentre il dolore rimane vivo, radicato nell’esperienza di chi ha vissuto una perdita. Questa riflessione invita a una comprensione più profonda del lutto, sottolineando come il ricordo e il dolore possano coesistere nel tempo senza svanire.

«Si dice che il dolore passi con il tempo, ma è il contrario: è il tempo che va avanti, mentre il dolore resta sempre lì». Lo dice Roberto Vecchioni in un’intervista a La Stampa riferendosi alla morte del figlio avvenuta nel 2023 dopo aver lottano per diciassette anni contro una malattia mentale. Un dolore che l’artista ha trasformato, insieme alla moglie, in un aiuto per gli altri costituendo la Fondazione Vecchioni. «Le malattie mentali esistono, non ignoriamole», afferma il cantautore. La Fondazione Vecchioni. L’iniziativa ha l’obiettivo di combattere i pregiudizi che accompagnano le malattie mentali attraverso la cultura.🔗 Leggi su Open.online

“Mia moglie la sera comincia a piangere per nostro figlio fino a mezzanotte. Passa tutto nella vita, ma non passa quando va via un pezzo della tua carne”: Roberto Vecchioni commossoDurante l'ospitata a “Domenica In” del 14 dicembre, Roberto Vecchioni ha condiviso emozioni profonde sul dolore per la perdita del figlio Arrigo, scomparso due anni fa.

Roberto Vecchioni e la morte del figlio Arrigo dopo due anni. Il pianto e la confessione sulla moglie: «Succedeva ogni sera: difficile da accetarlo»Dopo due anni dalla scomparsa di Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni, il dolore e la sofferenza rimangono vivi nelle sue parole.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roberto Vecchioni, messaggio ai giovani: Non state soli, vivete il mondo insieme agli altri; Dal dolore alla missione, Roberto Vecchioni e la moglie Daria creano la Fondazione in memoria del figlio Arrigo; Vecchioni: Il dolore per mio figlio non mi lascerà mai. I giovani di oggi i più soli di sempre; Vecchioni e la parola, la lezione ai giovani su come dire Ti amo.

Nasce Fondazione Vecchioni, la malattia mentale giovanile si combatte insieme ai ragazzi e alle famiglieÈ nata a Milano la Fondazione Vecchioni per la salute mentale, dedicata ad Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto Vecchioni e Daria Colombo, morto suicida nel 2023 dopo una lunga ... msn.com

Una Fondazione targata Vecchioni: È nel nome del nostro Arrigo. Tutti insieme per la salute mentaleIl cantautore: Mio figlio ha combattuto per 17 anni ma non ce l’ha fatta. Era un poeta straordinario. Tra le prime iniziative una partnership con il concertone di Radio Italia il 15 maggio in piaz ... msn.com

Roberto Vecchioni: "Il dolore per mio figlio non se ne andrà mai. Molti ragazzi oggi sono fragilissimi" x.com

Cantautore, paroliere, scrittore, poeta ma per tutti è “il Professore”, Roberto Vecchioni torna a calcare i palcoscenici dei teatri italiani e non poteva mancare l’appuntamento con il pubblico siciliano: il 2 MAGGIO ad AGRIGENTO al PALAFORUM G.BELLAVIA “ facebook