Il cretto di Burri sulla riforme? È di argilla La pillole liberali di Sterpa su Pareto

Il dibattito sulle riforme costituzionali riprende spazio dopo il voto del 22 e 23 marzo, con analisi che mettono in discussione la solidità delle proposte attuali. Alcuni commentatori definiscono le riforme come “di argilla”, mentre altri si soffermano sulle parole di esperti liberali che citano Pareto. La discussione si concentra sulle implicazioni politiche e legislative legate ai cambiamenti costituzionali in corso.

Requiem per le riforme costituzionali dal voto del 22 e 23 marzo? Senza dubbio la doppietta dei referendum 2016 e 2026, da molti euforici commentatori non a caso accostati nel giubilo giacobino da curva dello stadio, sembra dirci che adesso nessuna maggioranza politica toccherà più le norme della Costituzione per un bel po’ di tempo. Sarebbe un errore per vari aspetti e secondo me – visti i dati elettorali – non potrebbe neppure essere vero. Siamo usciti dalla retorica demagogica che la “Costituzione non si tocca” e che “non si tocca a maggioranza”. Ce lo dicono non solo le norme della Carta (magari adesso gli autoproclamati salvatori della... 🔗 Leggi su Formiche.net

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