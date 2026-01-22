Un’opera da difendere Il Grande Cretto di Burri protagonista in Senato

Il Grande Cretto di Burri rappresenta un importante patrimonio culturale e paesaggistico. È essenziale garantire la tutela dell’area, prevenendo rischi ambientali e interventi invasivi che potrebbero comprometterne l’integrità. La protezione di questa opera permette di preservare un esempio unico di arte e memoria, assicurando che resti accessibile e rispettata anche per le future generazioni.

"È fondamentale che l’area dove sorge il Grande Cretto sia protetta, non solo da una calamità ulteriore, ma anche da forme di invasione che sarebbero deprecabili. Il sito va rispettato come un luogo quasi sacro, della memoria e dell’arte". Così il presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri Bruno Corà è intervenuto martedì in Senato nel corso della proiezione del documentario di Stefano Valeri “Alberto Burri, il Grande Cretto di Gibellina“ promossa dal senatore Walter Verini per accendere un faro sulla tutela di un’opera monumentale e per rinsaldare i legami con Città di Castello anche alla luce della recente nomina di Gibellina come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un’opera da difendere". Il Grande Cretto di Burri protagonista in Senato Leggi anche: Il coro ucraino Zorynka al Senato per un messaggio di pace. FdI: “Continueremo a difendere il Paese fino a una tregua giusta” Open Arms: Salvini assolto definitivamente dalla Cassazione. Il ministro: “Difendere i confini non è reato”. Meloni: “Applauso dal Senato”La Cassazione ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, riaffermando il suo diritto di difendere i confini nazionali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Un’opera da difendere. Il Grande Cretto di Burri protagonista in Senato; Votare No al referendum per difendere i diritti dei cittadini; Montevarchi-Prato: avanti e indietro, qui c’è ancora un campanile da difendere!; Cagliari si rigenera con la street art: il modello Sant'Elia fa scuola, ma è scontro sulle Ormus. ITALIA-MONDO | Il tycoon ha aggiunto poi: "Quello che vogliamo dalla Danimarca è questo grande pezzo di ghiaccio dove costruiremo il più grande Golden Dome di sempre, per difendere anche il Canada" - facebook.com facebook Sonego inizia alla grande Chiamato a difendere i quarti di finale dello scorso anno, Lorenzo Sonego inizia alla grande il suo Australian Open con un esordio impeccabile contro Taberner 12 ace, 7 break e 6-4 6-0 6-3 allo spagnolo: l'azzurro sfiderà Col x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.