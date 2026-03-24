Non solo l’alta qualità della proposta musicale, grazie a interpreti di rilievo, ma anche il fine benefico. Sarà un’occasione due volte importante quella di domenica, quando alle 18 al Salone Estense di Varese si svolgerà il Concerto per la pace. La seconda edizione di un evento promosso dalla consigliera comunale Helin Yildiz. "In un tempo in cui la guerra e la violenza continuano a segnare il mondo – commenta – parlare di pace significa prima di tutto capire che la pace non è un concetto astratto, ma qualcosa che si costruisce ogni giorno. È responsabilità, consapevolezza e significa chiedersi come questo possa tradursi in qualcosa di concreto nelle nostre comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Concerto per la pace: "Questa musica fa bene"

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