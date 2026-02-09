Questa mattina a livello provinciale nasce il comitato

«Questa riforma della giustizia non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce l’autonomia della magistratura a vantaggio della politica».È questa la posizione netta espressa dal comitato provinciale Società civile per il No al referendum costituzionale, che è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

A Messina è stato costituito il Comitato provinciale della società civile per il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

A Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Le parole di una precaria della giustizia all’assemblea del Comitato della Società civile per il no

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: NASCE IL COORDINAMENTO UNIONE TERRE D’ARGINE DEL COMITATO MODENESE PER IL NO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026; REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE IL COMITATO PER IL NO DI LATINA; Referendum Giustizia, nasce il comitato provinciale Società civile per il no; Referendum costituzionale, nasce il Comitato Società civile per il No.

Referendum sulla riforma della giustizia, nasce il Comitato degli avvocati per il NoIn pochi giorni ha raccolto 113 adesioni. All’Università intanto un evento per i promotori del Sì. Mentre i sostenitori del No animano il cinema Sivori ... ilsecoloxix.it

Referendum Giustizia 2026, perché la data può ancora slittare: i due possibili ricorsi contro il governoIl referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e il 23 marzo 2026. Il governo ha confermato la data anche dopo la modifica del quesito. Il comitato del No che aveva lanciato la campagna ... fanpage.it

Will Media. . In cosa consiste la nuova riforma della giustizia per la quale saremo chiamati a votare al referendum del 22 e 23 marzo La separazione delle carriere dei magistrati è un tema che ha radici profonde e attraversa decenni di dibattiti e riforme. Il tem facebook

Massimo Giannini: "Cosa succederebbe se vincesse il 'No' al Referendum giustizia Quali sarebbero le ripercussioni sul Governo" La risposta del Ministro Matteo Salvini #ottoemezzo x.com