Referendum Giustizia nasce il comitato provinciale Società civile per il no

Da ilpescara.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a livello provinciale nasce il comitato

«Questa riforma della giustizia non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce l’autonomia della magistratura a vantaggio della politica».È questa la posizione netta espressa dal comitato provinciale Società civile per il No al referendum costituzionale, che è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Referendum giustizia, costituito il comitato provinciale della società civile per il no

A Messina è stato costituito il Comitato provinciale della società civile per il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

A Carovigno nasce un comitato di società civile per il "no" al referendum costituzionale

A Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Le parole di una precaria della giustizia all’assemblea del Comitato della Società civile per il no

Video Le parole di una precaria della giustizia all’assemblea del Comitato della Società civile per il no

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: NASCE IL COORDINAMENTO UNIONE TERRE D’ARGINE DEL COMITATO MODENESE PER IL NO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026; REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE IL COMITATO PER IL NO DI LATINA; Referendum Giustizia, nasce il comitato provinciale Società civile per il no; Referendum costituzionale, nasce il Comitato Società civile per il No.

referendum giustizia nasce ilReferendum sulla riforma della giustizia, nasce il Comitato degli avvocati per il NoIn pochi giorni ha raccolto 113 adesioni. All’Università intanto un evento per i promotori del Sì. Mentre i sostenitori del No animano il cinema Sivori ... ilsecoloxix.it

referendum giustizia nasce ilReferendum Giustizia 2026, perché la data può ancora slittare: i due possibili ricorsi contro il governoIl referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e il 23 marzo 2026. Il governo ha confermato la data anche dopo la modifica del quesito. Il comitato del No che aveva lanciato la campagna ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.