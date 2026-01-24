Referendum giustizia costituito il comitato provinciale della società civile per il no

A Messina è stato costituito il Comitato provinciale della società civile per il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Il comitato coinvolge cittadini, rappresentanti di diverse realtà sociali, culturali e professionali, con l’intento di promuovere un’informazione corretta e responsabile sui contenuti e le implicazioni della riforma. La sua nascita rappresenta un momento di confronto e partecipazione democratica sul tema.

Costituito a Genova il comitato Società civile per il no al referendum costituzionaleIl 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della 'Società civile per il no al Referendum costituzionale'. Referendum giustizia, c'è il "Comitato Irpino – Società Civile per il NO"Il 23 gennaio alle 10:30, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società Civile per il NO. Referendum sulla Giustizia, a Trapani e Mazara nascono i Comitati per il NoAll'incontro di costituzione ha partecipato anche il giudice Samuele Corso, in rappresentanza del Comitato dei magistrati Giusto dire No, che ha illustrato le ragioni del fronte contrario al ... Referendum Giustizia, costituito comitato toscano per il noFormalmente costituito anche in Toscana il comitato regionale per il no alla riforma dell'ordinamento giudiziario.Ne fanno parte Anpi, Arci, Cgil, Cittadinanzat ... È OGGI IL CONFRONTO TRA IL "SÌ" E IL "NO" Referendum giustizia organizzato da Confindustria a Matera per stimolare il dibattito sui quesiti referendari. A moderare il Procuratore generale della Corte d'Appello di Potenza, Basentini Il video in cui il professor Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni è stato oscurato.

