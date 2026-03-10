A Lucca, si parla di convivialità, un termine che deriva dal latino convivium e indica il vivere insieme. È uno spazio di condivisione che si manifesta attraverso il cibo, capace di avvicinare culture diverse. In questa città, il cibo diventa un modo per scoprire il mondo a morsi, creando punti di contatto tra persone e tradizioni.

LUCCA Cosa vuol dire la parola “Convivialità”? La parola “convivialità” deriva dal latino convivium e significa “vivere insieme”. Essa ha anche un significato più profondo, utile per indicare la celebrazione della vita vissuta in compagnia e della magia dello stare insieme, magari seduti ad un tavolino. In Italia c’è una cosa che adoriamo tanto fare: mangiare, ma soprattutto mangiare in compagnia. Un tavolo pieno di delizie, profumi che si mescolano, la scoperta di piatti nuovi: è questo che ci fa felici. E nello stesso modo in cui amiamo il cibo italiano, ancor di più vorremmo assaggiare quello straniero, affascinati dai colori vivaci delle pietanze di altri paesi e curiosi di conoscere le storie che ogni piatto porta con sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Scoprire il mondo... a morsi. Il cibo che avvicina le culture

