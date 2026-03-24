A Monza città vince il no il centrosinistra festeggia la vittoria al referendum e prepara la sfida per le comunali 2027

Monza, 24 marzo 2026 – Una provincia che corre alle urne e un capoluogo che si smarca. Il referendum sulla riforma della giustizia appena votato consegna a Monza e Brianza un doppio segnale: partecipazione molto alta e un risultato politico tutt’altro che uniforme, con Monza in controtendenza rispetto al resto del territorio. Il dato più evidente è quello dell’affluenza: il 64,85% degli aventi diritto ha votato, superando la media lombarda del 63,76% e collocando la provincia tra le più partecipi della Regione - terza dopo Bergamo e Lecco, davanti a Milano - e nella fascia alta a livello nazionale. Milano città fortino del no al referendum, Sala: forte risposta politica è arrivata A trainare è anche Monza, con il 67,23% dei votanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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