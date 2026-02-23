Messico caos dopo l’uccisione di El Mencho capo del cartello di Jalisco Gli Usa | Sosteniamo il Paese

L’uccisione di El Mencho, leader del cartello di Jalisco, ha scatenato il caos in Messico. Le forze armate hanno intercettato il boss mentre tentava di fuggire da un’operazione di polizia in una zona rurale. La notizia ha provocato scontri tra gruppi criminali e la popolazione locale, che teme un’escalation di violenze. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di supportare il governo messicano in questa fase critica. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

In Messico è caos dopo l’uccisione di El Mencho, il capo del cartello del narcotraffico di Jalisco, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, da parte dell’esercito. Disordini in città e blocchi stradali hanno caratterizzato la giornata di domenica, mentre questa mattina il governo dello Stato del Messico ( Edomex ) ha comunicato di mantenere un dispiegamento operativo permanente nei 125 comuni dello Stato e ha annunciato la sospensione delle attività scolastiche in 14 distretti per questo lunedì 23 febbraio 2026. Sheinbaum: “Mantenere la calma “. “Il Ministero della Difesa Nazionale ha riferito in merito all’operazione condotta questa mattina dalle forze federali, che ha causato diversi posti di blocco e altri incidenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: lo Stato colpisce il cartello, il Paese sprofonda nella violenzaEl Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza.

