Corruzione indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani | Mazzette su un appalto per le strade

Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, è stato sottoposto a indagine per presunte irregolarità legate a un appalto stradale. L’indagine coinvolge anche altri esponenti politici locali, tra cui l’ex vicepresidente Lorenzo Marchio Rossi e il consigliere Emanuele Sgarra. La vicenda evidenzia le sfide legate alla trasparenza nelle procedure pubbliche e il rischio di pratiche corrotte nel settore degli appalti pubblici.

Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), il 74enne Bernardo Lodispoto, sindaco del comune di Margherita di Savoia, è indagato per concorso in corruzione assieme al suo ex vicepresidente, Lorenzo Marchio Rossi, settant’anni, ex segretario provinciale del Pd, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, 64 anni, anche lui eesponente dem fino a poco tempo fa. Il presunto corruttore è un imprenditore della zona. A riportare la notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui a dicembre sono state eseguite perquisizioni da militari della Guardia di finanza, su disposizione della Procura di Trani, nell’ambito di un’indagine su un appalto relativo alle strade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corruzione, indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani: “Mazzette su un appalto per le strade” Leggi anche: Giuseppe Sempio indagato per corruzione, l'intercettazione sui soldi e le parole su Venditti: "Non mi piaceva" Leggi anche: Mazzette per rifare le strade di Roma, Mr Asfalto accusa il Pd Lazio: “300mila euro per le regionali” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «La mazzetta nella cartellina gialla». Inchiesta per corruzione alla Bat, indagato il presidente Lodispoto; Favori, scambi e appalti sospetti: le inchieste per corruzione aperte a Latina. PRESIDENTE LODISPOTO Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto - Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto ... statoquotidiano.it

«La mazzetta nella cartellina gialla». Inchiesta per corruzione alla Bat, indagato il presidente Lodispoto - Il fascicolo della Procura di Trani riguarda anche l'ex vice Marchio Rossi e un consigliere comunale di Andria. lagazzettadelmezzogiorno.it

Corruzione, fra i 5 indagati il presidente della Bat - Il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto coinvolto nell'inchiesta della Procura di Trani su un appalto stradale ... rainews.it

Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat. I pm di Trani hanno disposto le perquisizioni, s'indaga su un appalto stradale #ANSA x.com

L'ex manager, indagato per corruzione, è in Rianimazione - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.