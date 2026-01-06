Corruzione indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani Bernardo Lodispoto | Mazzette su un appalto per le strade

Recenti indagini hanno coinvolto il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, nel caso di presunte tangenti legate a un appalto per le strade. La notizia rappresenta un episodio significativo nel panorama locale, evidenziando come questioni di corruzione possano influenzare la fiducia e il funzionamento delle istituzioni pubbliche. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini giudiziarie.

C'è un momento, nella vita pubblica di un territorio, in cui il brusio quotidiano delle istituzioni si interrompe bruscamente. Accade quando un'indagine giudiziaria entra nel perimetro della politica, sollevando interrogativi che vanno oltre i singoli atti amministrativi. In quei frangenti, il confine tra fiducia e sospetto diventa sottile, e ogni decisione del passato viene riletta alla luce di nuovi elementi. Le inchieste che riguardano la gestione della cosa pubblica hanno sempre un impatto che supera le aule giudiziarie. Incidono sul clima politico, sulla percezione dei cittadini e sulla credibilità degli enti locali. «La mazzetta nella cartellina gialla». Inchiesta per corruzione alla Bat, indagato il presidente Lodispoto; Favori, scambi e appalti sospetti: le inchieste per corruzione aperte a Latina; Un uomo si barrica in casa: accade in via Ospedaletto; Uil denuncia: Meno collaboratori scolastici nei licei, 16 tagli nella BAT. PRESIDENTE LODISPOTO Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto - Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto ... statoquotidiano.it

«La mazzetta nella cartellina gialla». Inchiesta per corruzione alla Bat, indagato il presidente Lodispoto - Il fascicolo della Procura di Trani riguarda anche l'ex vice Marchio Rossi e un consigliere comunale di Andria. lagazzettadelmezzogiorno.it

Corruzione, fra i 5 indagati il presidente della Bat - Il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto coinvolto nell'inchiesta della Procura di Trani su un appalto stradale ... rainews.it

Indagato per corruzione il presidente della Provincia Bat. I pm di Trani hanno disposto le perquisizioni, s'indaga su un appalto stradale #ANSA x.com

L'ex manager, indagato per corruzione, è in Rianimazione - facebook.com facebook

