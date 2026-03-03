Trump | Iran sta finendo i missili Teheran | Abbiamo super armi da usare

Gli Stati Uniti e Israele hanno riferito che l’Iran sta esaurendo i missili, mentre Teheran ha risposto affermando di possedere armi più avanzate pronte all’uso. Le tensioni tra le parti si sono accese dopo le dichiarazioni sui depositi di armamenti, con entrambe le parti che si sono scambiate affermazioni sulla loro dotazione militare e sulle capacità offensive. La disputa ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione militare nella regione.

(Adnkronos) – "Stanno finendo i missili". "Non abbiamo usato le armi più avanzate". Stati Uniti e Israele da una parte, Iran dall'altra. La guerra cominciata il 28 febbraio è anche il confronto tra gli arsenali a disposizione dei paesi. Dopo 4 giorni, qual è l'impatto sulle dotazioni dei due schieramenti? Donald Trump dice e ripete. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, il Ft: «Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca». Ipotesi colloqui venerdì a GinevraL’ombra di un’intesa militare segreta tra Iran e Russia si allunga sul fragile percorso diplomatico con Stati Uniti.

Iran, missili e droni per colpire: le armi di Teheran(Adnkronos) – Missili e droni, l'Iran risponde all'attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Approfondimenti e contenuti su Trump Iran sta finendo i missili...

Temi più discussi: Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?; L'attacco Usa all'Iran è il secondo senza l'ok del Congresso; Gli Usa e le ragioni della guerra: L’Iran stava costruendo potenti missili e droni - L'Unione Sarda.it; Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: non escludo operazione di terra, se serve. Al Jazeera: forti esplosioni vicino alla centrale nucleare di Isfahan.

Trump: Iran sta finendo i missili. Teheran: Abbiamo super armi da usareLo sviluppo della guerra è legato alla profondità degli arsenali. Il presidente americano: 'Abbiamo una quantità enorme di munizioni' ... adnkronos.com

Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: distrutte le capacità militari dell’IranIsraele rade la suolo la sede dell'Assemblea degli Esperti a Qom durante una riunione per eleggere il successore di Alì Khamenei ... milanofinanza.it

Donald Trump ha minacciato di bloccare gli scambi commerciali con la Spagna perché il governo di Pedro Sánchez ha detto no all’uso delle basi per operazioni militari, no all’aumento della spesa militare al 5% del PIL e chiesto il rispetto del diritto internazion - facebook.com facebook

#ottoemezzo Il durissimo giudizio della prof.ssa Braidotti sul profilo psicologico di Trump: "Sembra di ascoltare un ragazzino di 8 anni" x.com