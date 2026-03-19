Il carburante costa troppo compagnia scandinava cancella oltre mille voli

La compagnia aerea scandinava SAS ha annullato almeno mille voli previsti per aprile a causa dell’aumento dei costi del carburante per jet. Il prezzo del carburante è raddoppiato in dieci giorni, influenzato dal conflitto in Medio Oriente e dal blocco del Stretto di Hormuz, con il prezzo del Brent che supera ora i 110 dollari. La decisione interessa numerose rotte e ha impattato sui piani di viaggio di molti passeggeri.

La compagnia scandiva SAS cancella almeno 1000 voli ad aprile: il motivo è legato all'aumento del prezzo del carburante dei jet, raddoppiato in 10 giorni a causa del conflitto in Medio Oriente e del blocco del Stretto di Hormuz (Brent oltre 110$). I tagli per il momento colpiscono soprattutto rotte brevi in Scandinavia, specie quelle domestiche norvegesi, per limitare l’impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Problemi tecnici e mancanza di piloti: la compagnia Swiss cancella 326 voli Leggi anche: Guerra in Iran, compagnia aerea europea cancella 1000 voli per l'aumento dei carburanti Una raccolta di contenuti su carburante costa Temi più discussi: Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Il diesel non è più il carburante economico - Unimondo; Il vero motivo per cui il diesel costa più della benzina oggi; L'auto costa troppo: gli italiani rinunciano al volante. Il diesel non è più il carburante economicoC’è stato un tempo – non troppo lontano – in cui scegliere un’auto diesel significava fare una scelta pragmatica: consumi bassi, autonomia alta e soprattutto un pieno meno caro della benzina. Quel ... unimondo.org Il gasolio costa troppo e parte il contrabbando: sequestro dei finanzieri di NolaL’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola, impegnati in attività di controllo economico del territorio. A insospettire i militari sono stati i movimenti anomali di un ... ilfattovesuviano.it L'appello dell'organizzazione: "L'aumento dei prezzi del carburante costa 25 milioni di euro in più alle aziende pugliesi, c'è l’urgenza di interventi immediati" - facebook.com facebook "Oggi il carburante, per lo stesso percorso, mi costa 40 euro in più" Agatino (autotrasportatore) a #drittoerovescio x.com