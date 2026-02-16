L'Ema ordina il ritiro immediato di farmaci con levamisolo | Possibili danni al cervello dopo un solo utilizzo

L’Ema ha deciso di ritirare subito i farmaci contenenti levamisolo dall’Unione Europea, dopo aver scoperto che anche un singolo utilizzo può causare danni al cervello. La decisione arriva dopo approfondite analisi sulla sicurezza, che hanno evidenziato come i rischi superino i benefici del farmaco. La misura riguarda numerosi medicinali che vengono usati per trattare parassiti, ma ora sono stati sospesi per tutelare i pazienti.

