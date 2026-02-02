Carolyn Smith | Il tumore si è diffuso a una costola Ho fatto 30 sedute di radioterapia anche due al giorno

Carolyn Smith ha raccontato di avere il tumore che si è diffuso a una costola. Dopo più di dieci anni di battaglia, la ballerina e giudice di

Carolyn Smith ha parlato delle sue condizioni di salute e del tumore al seno che affronta da più di 10 anni: "Si è riattivato qualcosa in tre punti, oltre al solito anche a una costola. Ho fatto 30 sedute di radioterapia, anche due al giorno".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Durante la puntata stavo malissimo, devo fare la radioterapia due volte al giorno e in tre settimane ho fatto 30 sedute. La danza e la disciplina ti portano ad andare avanti”: parla Carolyn Smith

Carolyn Smith e la lotta al tumore: “Della Tac ho fatto un balletto. Vi spiego perché la danza è una terapia”

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore.

