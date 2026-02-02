Carolyn Smith | Il tumore si è diffuso a una costola Ho fatto 30 sedute di radioterapia anche due al giorno

Carolyn Smith ha raccontato di avere il tumore che si è diffuso a una costola. Dopo più di dieci anni di battaglia, la ballerina e giudice di

Carolyn Smith ha parlato delle sue condizioni di salute e del tumore al seno che affronta da più di 10 anni: "Si è riattivato qualcosa in tre punti, oltre al solito anche a una costola. Ho fatto 30 sedute di radioterapia, anche due al giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore.

Argomenti discussi: Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: il segnale inatteso della sua cagnolina che ha dato l'allarme; Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza; Carolyn Smith a Verissimo: le nuove rivelazioni sulla lotta contro il tumore; Carolyn Smith rivela: Il cancro è tornato, l'ha scoperto grazie alla sua cagnolina.

Carolyn Smith svela la sua battaglia segreta contro il tumore.La nuova sfida di Carolyn Smith con il cancroPer la terza volta il tumore è rientrato nella vita di Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con l ... assodigitale.it

Carolyn Smith, la lotta contro il tumore: «Per incontrare re Carlo ho cancellato la seduta di chemioterapia. I figli? Li avrei voluti, ma non...Ospite di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Carolyn Smith racconta una battaglia che va avanti da oltre dieci anni, contro ... msn.com

Carolyn Smith parla a #Verissimo dell’esito della tac ricevuta a luglio: “Oltre al solito posto, qualcosa si era attaccato sulla costola.” - facebook.com facebook

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza» x.com