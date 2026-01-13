Stipendi da oltre 30mila euro a chi vuole lavorare su questa isola che ha solo 3 abitanti

Un’opportunità unica per chi desidera cambiare vita e lavorare in un contesto tranquillo. Su questa remota isola, abitata da soli tre residenti, sono disponibili posizioni con stipendi superiori ai 30.000 euro all’anno. Un'occasione per chi cerca un equilibrio tra lavoro e natura, lontano dal caos delle grandi città. Scopri come trasferirti in un ambiente sereno e stimolante, senza rinunciare a una buona retribuzione.

Volete dire addio allo stile di vita frenetico tipico delle metropoli e delle grandi città? Dovete trasferirvi su questa remota isola che conta solo 3 abitanti, dove sono state aperte delle posizioni lavorative da oltre 30mila euro annui.

