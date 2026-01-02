Aumenti stipendi in Manovra 2026 | a medici e infermieri fino a 3 mila euro

La Manovra 2026 prevede un incremento di 2,4 miliardi di euro destinati al settore sanitario, con particolare attenzione agli aumenti salariali per medici e infermieri. La misura mira a rafforzare il personale e migliorare le condizioni di lavoro, con aumenti fino a 3 mila euro per alcune categorie. Questa decisione rappresenta un passo importante nel sostegno alle professioni sanitarie e alla qualità dell’assistenza.

La Manovra 2026 stanzia 2,4 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità, puntando sugli aumenti degli stipendi di medici e infermieri. Grazie al potenziamento dell’indennità di specificità, infatti, si stima un ritocco delle buste paga dei medici per il 2026 di circa 3 mila euro lordi annui, mentre quello degli infermieri si fermerà a poco più della metà. Nonostante gli aumenti, i sindacati protestano per i tempi legati ai rinnovi contrattuali. Le retribuzioni del personale sanitario nella legge di Bilancio 2026, insieme alle assunzioni programmate, restano dunque al centro del dibattito. Quali sono gli aumenti previsti nella Manovra 2026 per medici e infermieri?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

