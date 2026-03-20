Oggi è la Giornata internazionale della felicità cosa significa e perché si celebra il 20 marzo

Oggi, venerdì 20 marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della felicità, un'occasione per riflettere sull'importanza di momenti di gioia e benessere nella vita quotidiana. La ricorrenza è stata istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di coltivare la felicità come obiettivo condiviso. Questa giornata coinvolge diverse iniziative e eventi in vari paesi.

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 20 marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della felicità. La ricorrenza voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata istituita attraverso la risoluzione 66281 del 2012 con l'obiettivo di riconoscere l'importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo e spingere tutti i Paesi a promuovere politiche che migliorino la qualità della vita delle persone puntando sulla pace, una crescita economica più equa e sostenibile, tutela del pianeta e riconoscimento del benessere come un diritto universale della persona umana. La data scelta coincide con l'equinozio di primavera, simbolo di rinascita e benessere globale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Giornata internazionale della donna, perché si celebra l’8 marzo. Il falso storico del rogo in fabbricaSi dice Festa della donna, ma si chiama Giornata internazionale della donna: una ricorrenza dedicata ai diritti, alle conquiste sociali e alla...

Otto marzo, perché in Italia il fiore simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa e cosa rappresentaRoma, 8 marzo 2026 – Ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della...

De Bourges à Menton : voyage sur les routes mythiques de France | Trésors du Patrimoine

Tutti gli aggiornamenti su Oggi è la Giornata internazionale della...

Temi più discussi: Il 16 marzo è la Giornata Mondiale del panda; Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera; Oggi è - 23 marzo: Giornata Mondiale de; Oggi è la giornata mondiale del sonno.

Oggi è la Giornata internazionale della felicità, cosa significa e perché si celebra il 20 marzo(Adnkronos) – Oggi, venerdì 20 marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della felicità. La ricorrenza ... cremonaoggi.it

Oggi giornata di festa per Piacenza. Il Frecciarossa? Ora bisogna iniziare a usarloOggi è una giornata di festa, oltre che del papà, ma anche e per la comunità piacentina: sappiamo bene quanto sia importante mantenere percorribile la ... piacenzasera.it

Attenzione alle foto dei figli online. Oggi possono diventare materia prima Una foto pubblicata sembra innocua. Un compleanno, la prima partita, la gita di scuola. Poi quella foto esce dal nostro controllo. Viene copiata, salvata, ricaricata altrove. E soprattutto e - facebook.com facebook

La #primapagina della Gazzetta di oggi GENIO DA JUVE x.com