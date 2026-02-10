Quarant' anni fa Berlusconi comprò il Milan E fece la rivoluzione in dieci mosse

Quarant’anni fa Silvio Berlusconi acquista il Milan. Da allora, il club cambia volto: presentazioni da star, allenatori vincenti come Sacchi e Capello, e una serie infinita di trofei e Palloni d’oro. Un vero e proprio salto di qualità che ha trasformato il Milan in una macchina da successi.

Il 10 febbraio del 1986 - quarant'anni fa - Silvio Berlusconi (1936-2023) comprava il Milan. Diventerà presidente del club il 24 marzo di quell'anno. Iniziava così un'era leggendaria, la più vincente nella storia del Diavolo. Abbiamo stilato una top 10 di novità targate Berlusconi che hanno cambiato la pelle del Milan e del calcio italiano. La presentazione del Milan all'Arena Civica di Milano, con i calciatori - da Franco Baresi a Dario Bonetti, da Nanu Galderisi a Roberto Donadoni - che scendono dagli elicotteri, accolti dalla folla in delirio e presentati come divi dall'uomo-immagine di Canale 5 Cesare Cadeo mentre l'aria si riempie delle note della "Cavalcata delle Valchirie"; resterà un momento spartiacque nella storia del nostro calcio.

