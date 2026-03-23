Referendum sulla giustizia affluenza record | alle 23 è al 46% Campania al 38%

Si è chiusa alle 23 la prima giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo guidato da Giorgia Meloni. Le urne riapriranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Secondo i dati del Viminale, riferiti alla quasi totalità delle circa 61mila sezioni, l’affluenza si attesta vicina al 46%, segnando un incremento rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora la partecipazione si fermava al 39,38%. In quella occasione, l’affluenza finale raggiunse il 53,8%. Affluenza in Campania. In Campania, alla rilevazione delle ore 23, l’affluenza si attesta intorno al 38%, rimanendo al di sotto della media nazionale ma confermando comunque un andamento in crescita nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 23 l'affluenza al 46,02%

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 23 l'affluenza al 46,03%

Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

Contenuti utili per approfondire Referendum sulla giustizia affluenza...

Temi più discussi: Referendum giustizia: alle 23 affluenza record oltre il 45%; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Referendum, l'Italia al voto. Boom dell'affluenza, al 38,9% alle 19; Referendum Giustizia, a Roma affluenza al 44%. Tutti gli aggiornamenti.

Referendum costituzionale: alle 23 affluenza al 48,23%Dato più alto rispetto alla media nazionale al 46,07%. Nella Capitale ha votato il 51,52% degli aventi diritto ... rainews.it

Nella prima giornata di voto l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è stata quasi del 46 per centoAlle 23 di domenica ha votato al referendum per la riforma della giustizia quasi il 46 per cento degli aventi diritto: il dato non è ancora definitivo, dal momento che mancano ancora i dati delle ulti ... ilpost.it

AFFLUENZA| Corsa ai seggi in Veneto per il Referendum sulla Giustizia. Alle 23 in regione ha votato il 50,55% degli aventi diritto, più di un elettore su due. Il dato nazionale si attesta attorno al 46% facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com