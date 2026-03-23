Ibiza Altea si racconta nella Casa del Grande Fratello Vip ripercorrendo una delle pagine più dolorose della sua vita: la morte del fidanzato Davide Pilotto, scomparso sei mesi dopo la nascita del loro primo figlio Angel Gabriel. Ibiza Altea racconta la morte del fidanzato. Ibiza Altea è fra i protagonisti del GF Vip più amati e seguiti dal pubblico. Testarda, decisa e senza peli sulla lingua, si è fatta subito notare per la sua schiettezza, ma anche per un lato più intimo e dolce, riservato a pochi. Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo, la modella ha parlato della morte del fidanzato, avvenuta in un incidente stradale mentre tornava da una serata in discoteca con gli amici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Ibiza Altea racconta la morte del fidanzato: “Mio figlio aveva 6 mesi”

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